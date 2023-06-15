وزير النقل يستعرض أمام الرئيس السيسي تفاصيل تحويل مصر مركزا ً للتجارة العالمية

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في إطار توجيهات الرئيس بجعل مصر مركزا ً للتجارة العالمية واللوجيستيات في سبتمبر 2021 بميناء الإسكندرية، قامت وزارة النقل بدورها لتنفيذ هذا التوجيه من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها هو خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستى والذى يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط يربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مرورًا بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان والذى يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة / السويس فى منطقة الروبيكى وصولًا إلى منطقة بلبيس.



وأوضح “الوزير” أنه فيما يخص ميناء السخنة فأنه جاري إنشاء أرصفة بطول 18كم حتي تصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 حتي تصبح اجمالي الساحات 10.6 كم2، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم حتي يصبح اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم، كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم وزيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، ويقوم بتنفيذ الاعمال 13 شركة وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، وبلغت نسبة كميات التكريك 70 مليون م3، ويقوم بتنفيذها 3 شركات بنسبة تنفيذ 27%، أما بالنسبة لحواجز الأمواج فيبلغ أطوالها 3270 م وبلغت نسبة تنفيذها 94 %، موضحا أن الموقف التنفيذي الحالى لميناء السخنة وصل إلى نسبة تنفيذ 81 %.

وأستعرض الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ضمن الممر اللوجيستي السخنة الدخيلة حيث يبلغ طول الخط الاول 675 كم، وعدد المحطات 21 محطة وعدد 1 مركزًا للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع، 34 قطار إقليمى، 14 جرار بضائع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة والمحطات 45 % (محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة السخنة)، مشيرا إلى الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكى / العاشر من رمضان / بلبيس)، وإنه جارى تنفيذ الميناء الجاف بالشراكة مع شركة MSC وهي شركة الشحن الأولى عالميًا وتصل نسبة التنفيذ 15 %.

وأضاف أن ميناء الإسكندرية الكبير يجري انشاء ارصفة به بطول 15.5 كم، ليصبح اجمالي الارصفة 30 كم، وانشاء ساحات تداول 7.7 كم2 لتصبح اجمالي ساحات التداول 13 كم2، وزيادة المساحة بـ15.2 كم2 ليصبح الاجمالي 30 كم2، مشيرا الى تم انشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق يتكون من 5 طوابق، بمساحة 75 ألف م2 بطاقة إستيعابية 4000 سيارة 100 %، اما بالنسبة لرصيف الخدمات البحرية فيبلغ طول الرصيف 160 م والعمق 5.5:10م بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وفيما يتعلق برصيف الاخشاب والغلال 3/85، فيبلغ الطول 433 م، بعمق 15.5 م، وتبلغ ساحات التداول 40 ألف م2، وبلغت نسبة التنفيذ 100 %، وتم الانتهاء من مشروع كبارى هويس المالح والذي يتكون من عدد 2 كوبرى سيارات بطول 210م، وكوبرى السكة الحديد بطول 48م، وبلغت نسبة التنفيذ 100 %، وبالنسبة لمحطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة فيبلغ طول الأرصفة 1150 م، والعمق 16 حتي يصل إلي 16: 19 م، وساحات التداول 300 ألف م2 وبلغت نسبة التنفيذ 35 %، وفيما يتعلق بمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة فيبلغ طول الأرصفة 1680م، والعمق 18م وساحات التداول 1.3 مليون م2 بنسبة تنفيذ 30%، أما بالنسبة لحواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير فيبلغ عددها 5 حواجز بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 7000 م ط مكونة من 6.5 مليون طن صخر و1 مليون م3 كتل خرسانية والتى تقوم بتنفيذها شركات وطنية مصرية بالكامل وإستشاريين مصريين بتكلفة تقديرية 6.719 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل أن موقع مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم، مستعرضا المشروع من بدايته حتى الانتهاء منه حيث تم تطهير الحوض المائي من المنتشلات الغارقة بعدد 370 هدف وجلب الرمال من البحر لتنفيذ أعمال الردم بحجم (12 مليون م3) حيث تمت أعمال الردم وتشكيل المحطة بالمسطح المائي للميناء ثم أعمال تحسين التربة، حيث بلغ إجمالى المسطح 460 ألف م2، وأيضًا أعمال تنفيذ حوائط الأرصفة (الديافرام) والبنـــــية الأساسية وأعمال تنفيذ بلاطات الأرصفة حيث ان طول الارصفة بالمحطة يبلغ 2530 م والأعماق 17.5 م وساحات التداول 460 ألف م2، وتم استخدام الخرسانة 400 ألف م3 وحديد تسليح 100 ألف طن وعدد الفنادر 166 فندر وعدد مدافع الرباط 183 مدفع المرافق، وتم تجهيز البنية الفوقية والمستودعات والمخازن والمحولات الكهربائية وكذلك المبنى الإدارى، حيث تم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، حيث تم تركيب اوناش الرصيف بعدد 4 أوناش وتصـــــــــل إلى 10 أوناش عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، 12 ونش ساحة تصـــــــــل إلى 30 ونش عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، 32 جرار حاويات تصـــــــــل إلى 71 جرار عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل وتعمل بالنظام الآلي بالكامل من مبني الإدارة والتحكم حيث تم تزويدها ببوابات حديثة للكشف عن الحاويات والتحكم ذاتيًا فى دخول وخروج الشاحنات.



وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يتكون من ساحات أرصفة الحاويات بطول 1900 م (ساحة الفحص المشترك - المنطقة الإدارية والفنية - البوابات الذكية - ساحة أرصفة البضائع العامة والسيارات بطول 630 م وأوناش الساحة E-RTG بطاقة إستيعابية 1.5 مليون حاوية و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف سيارة وإجمالى طاقة التداول 12: 15 مليون طن.



وتابع: وفيما يخص ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستى فيبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وينتهى بميناء الإسكندرية الكبير ويربطهما خط السكك الحديدية بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود / القباري الجارى إزدواجه وتطويره مرورًا بميناء اكتوبر الجاف من خلال وصلة سكك حديد المناشى / 6 أكتوبر والميناء الجاف بالسادات من خلال وصلة سكك حديد كفر داود / السادات،

موضحا أن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة 57 فدان وأرصفة الركاب بطول 2.1 كم ورصيف البضائع بطول350 م والسكة بطول22 كم، بلغت نسبة التنفيذ 95 %،

مؤكد أنه تم ازدواج وتطوير خط بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود / القباري بإجمالى طول الخط 224 كم وعدد 37 محطة.

وأضاف: وفيما يتعلق بميناء أكتوبر الجاف فتبلغ مساحته 100 فدان ويتكون من ( 10 مبانى –ساحات تداول بمساحة 60 فدان - وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق بطول 70 ألف م2 وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وتبلغ السعة التخزينية260 ألف حاوية).

وأستعرض المهندس كامل الوزير خط سكة حديد المناشي / 6 أكتوبر ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية، وذلك بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة "على خط المناشي" الي الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كم، يتضمن المشروع عدد 4 كوبري لتقاطع المسار مع (محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري)، وعدد 4 محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 اكتوبر والربط مع طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى الميناء الجاف بمدينة السادات وخط سكة حديد كفر داود / السادات ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية حيث تبلغ مساحة الميناء الجاف 75 فدان وطول خط السكة الحديد 36 كم وعدد 4 محطات وبلغت نسبة التنفيذ 61 %.

وقال: وفيما يخص ممر طنطا / المنصورة / دمياط فيبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية فى ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط الجارى بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط ) مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة، مستعرضا المنطقة اللوجيستية بطنطا وخط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط حيث يتم تطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية والمحطات على الخط بالكامل بطول 118 كم وإزدواج المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم، لافتا الى ان الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة يقع على مساحة 14.5 فدان، ويتم انشاء ارصفة باطوال 6.6 كم لتصبح 13 كم وزيادة العمق من 11: 14.5 م ليصبح 18م، وإضافة ساحات تداول بطول 8 كم2 ليصبح الاجمالي 15 كم2 ووزيادة المساحة 11.8 كم2 حتي تصبح 18 كم2.



وأشار إلى أن محطة حاويات ( تحيا مصر 1 ) يبلغ اطوال الأرصفة 1970 م والعمق 18 م وساحات التداول بطول 922 ألف م2 وطاقة إستيعابية 3.5 مليون حاوية ونسبة تنفيذ 65 % والحاجز الشرقى بطول 1425م ونسبة تنفيذ 100 % والحاجز الغربى بطول 5400 م ونسبة تنفيذ 58 %، مضيفا أن المحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر - 2) تقع خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3.4 كم وأعماق الأرصفة 17 م وساحات التداول بطول 2.2 كم2.

واستعرض الوزير ممر العريش / طابا “ميناء العريش البحرى - خط سكة حديد ( الفردان / بئر العبد / العريش / طابا / ووصلة شرق بورسعيد) - منفذ طابا البرى”، لافتا الى تطوير كوبرى سكة حديد الفردان بطول 640 م بنسبة تنفيذ 100 % وتطوير خط سكة حديد الفردان / بئر العبد بلوظة / شرق بورسعيد بنسبة تنفيذ 25 %، كما استعرض ممر جرجوب / السلوم (ميناء جرجوب البحرى وإنشاء وصلة جرجوب - تطوير خط سكك حديد مطروح / السلوم بإجمالى طول 300 كم - ميناء السلوم البرى).

كما استعرض الوزير ميناء السلوم البرى الذي يقع على مساحة 286 فدان ( 41 مبانى - الطرق400 ألف م2 ) وشبكات ومرافق (تغذية المياه - الصرف الصحى – الحريق – الكهرباء - محطة تحلية مياه البحر - معالجة الصرف الصحى ) بنسبة تنفيذ 100 % مشيرا الى ان المنطقة اللوجيستية بالميناء تبلغ مساحتها 700 فدان.

واستعرض وزير النقل المحور الثانى وهو تطوير الأسطول المصرى مشيرا الى انضمام السفينة " وادى الملوك " بطول 229 م وعرض 32.25م وأقصى غاطس 14.5م والحمولة 82.3 ألف طن للشركة الوطنية للملاحة وحيث أصبح أسطول الشركة يتكون من 13 سفينة، مشيرا الى خطة تطوير اسطول شركة القاهرة للعبارات يالتعاقد على عدد ( 2 ) سفينة جديدة باجمالي حمولة 14 ألف طن والطول 129 م والعرض 21.8 م وأقصى غاطس 9.1 م وعدد الحاويات 709 حاوية مكافئة والبضائع العامة 7 آلاف طن وكذلك خطة تطوير اسطول شركة الجسر العربى للملاحة.