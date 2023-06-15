جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع سلسلة نوادي

اكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تمتلك تخصصات رياضية تتمثل في اعرق كليات التربية الرياضية للبنين والبنات، كما تمتلك اماكن رياضية مختلفة ومتعددة داخل الحرم الجامعي او في كليات الجامعة المختلفه.

جاء ذلك خلال توقيع جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع سلسلة احد النوادي



وتتضمن بنود البروتوكول أن تقوم الجامعة بإتاحة محتوى معرفى وثقافى و علمى وكذلك تدريب الأعضاء والعاملين بالنادي، بجانب التعاون فى الأنشطة والمسابقات الرياضية لتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معاً.

و التعاون فى إقامة المعسكرات المغلقة للفرق الرياضية للنادي فى الألعاب المختلفة استثمارا للإمكانات الموجودة بالصالة المغطاة ودار الضيافة، واستغلال مشاريع تخرج الكليات الفنية في تجميل النوادي ، والتعاون في تجهيز وطباعة كافة مطبوعات النادي بالمطابع الخاصة بالجامعة بكلية الفنون التطبيقية وكذلك تصميم الملابس الخاصة بالفرق الرياضية بالنادي بمعرفة كلية الإقتصاد المنزلي.

كما أكد رئيس الجامعه علي التعاون فى إقامة المهرجانات والإحتفالات والعروض الفنية والأنشطة الرياضية والمناسبات الرياضية المختلفة في مختلف المجالات والإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة أو النادي.

والتعاون في الرعاية الصحية بمستشفيات الجامعة والمراكز الصحية التابعة لها.

كما يقوم النادي بالتبادل المشترك للملاعب والمنشآت وتوفير خصومات لأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للاشتراك في عضوية الأندية، وكذلك التعاون في استضافة وتنظيم الأنشطة والمهرجانات والأحداث الرياضية، والإستعانه بخبرات مدربين النادى فى تدريب منتخبات الجامعة في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في إقامة المعارض لبيع المنتجات التى يتم تصنيعها بكليات الجامعة.



حضر توقيع البروتوكول الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية