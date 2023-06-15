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الخميس 15 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"التنمية المحلية" يكرِّم أوائل دورة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تكريم مركز سقارة
تكريم مركز سقارة
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أقام مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس حفلًا لتكريم أوائل دورة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قام المهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والمشرف على المركز بتوزيع شهادات التقدير وتكريم اوائل الدورة .

قال المهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية ان المتدربين أصبحوا مؤهلين لخدمة محافظاتهم في العمل بشبكة الطوارئ والسلامة العامة، وأكثر دراية ووعيا بأهمية الشبكة نحو التحول الرقمي وان يصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة.

لتكريم أوائل دورة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مركز التنمية المحلية بسقارة