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الخميس 15 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في أطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل و تروسيكل أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ودراجة نارية تروسيكل نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 7 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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