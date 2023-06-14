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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لأمم أفريقيا للمرة 26 في تاريخه

منتخب مصر
منتخب مصر
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قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية إلي المنتخب الأول والجهاز الفني، بالتأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بعد الفوز الذي حققه منتخب غينيا في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا.


وقال الدكتور أشرف صبحي: " فوز هام للغاية وبشكل معنوي للكرة المصرية والمنظومة بالكامل من أجل التربع مجددًا علي عرش القارة الإفريقية، واستعادة الريادة الرياضية المصرية في المحافل القارية والدولية".


كما أوضح الوزير إلي الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتباره الرياضة أمن قومي.


وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر البقاء في صدارة المجموعة الخامسة بعدما أصبح رصيد الفراعنة 12 نقطة؛ ليخطف الفراعنة بذلك أول البطاقات المؤهلة عن المجموعة إلى بطولة أمم إفريقيا في نسختها التي تقام أوائل العام المقبل في كوت ديفوار.


وهذه هي المرة رقم 26 التي يتأهل فيها منتخب مصر في تاريخه إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا، علمًا بأن الفراعنة هم أكثر من توجوا بلقب بطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

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