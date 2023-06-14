ارتفاع عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل اليونان إلى 78 قتيلا

أعلنت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا في اليونان إلى 78 قتيلًا من المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت وسائل الإعلام أن قارب صيد على متنه مهاجرون غرق قبالة ساحل قلعة نافارينو في المياه الدولية "لسبب لم يعرف بعد".

وأضافت أن 78 مهاجرًا لقوا مصرعهم، على حين أُنقذ أكثر من 100 آخرين نُقلوا إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

في حصيلة هي الأعلى منذ 2017، سجلت المنظمة الدولية للهجرة رقمًا قياسيًا في عدد #المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال عام 2022، وقد بلغت حصيلة الوفيات 3789 جُلّهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال #إفريقيا.