ختام دوري خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة لطالبات الإعدادية بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فعاليات مشروع دوري خماسيات كرة القدم - تنس الطاولة لتلميذات المدارس الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ونفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية, خلال الفترة من ١١ لــ ١٤ يونيو الجاري, بالمدينة الشبابية بأبي قير.

شارك في المشروع ٢٢١ تلميذة من ١٧ محافظة ( القاهرة _ القليوبية _ الشرقية - الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسيوط - دمياط - البحيرة - الاسكندرية - الاسماعيلية - الجيزة بنى سويف - المنيا - سوهاج - قنا - مرسى مطروح).

وجاءت نتائج المسابقات كالتالي:

أولاً : دوري كرة القدم

المركز الأول محافظة الإسماعيلية

المركز الثاني محافظة الغربية

المركز الثالث محافظة الشرقية

ثانياً : دوري تنس الطاولة

المركز الأول محافظة الدقهلية

المركز الثاني محافظة الاسكندرية

المركز الثالث محافظة المنوفية

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز د.احمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي, د.إيمان حسن وكيلة الوزارة بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية- نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية, د.أبو عوف عامر مدير المدينة الشبابية, مسئولي الوزارة ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.