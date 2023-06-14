القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

قال، الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشيرًا إلى أن عدد مرضى الغسيل الكلوي 153 مريضاً.

وأضاف «سرحان»، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دعمت المستشفى بجهاز «سونار» بمبلغ مليون جنيه، وطابعة أشعة عادية بمبلغ نصف مليون جنيه، فضلاً عن جهاز نبضات الجنين، وجهاز تحاليل عناصر؛ لخدمة مرضى العناية الكبري والصغرى والحضان والطوارئ، وتزويد المستشفى جهازين للتنفس الصناعي بوحدة عناية الأطفال.

وأشار مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، إلى تقديم المستشفى مختلف الخدمات الطبية لـ 55 ألفاً و954 مريضاً خلال شهر مايو الماضي، منها 27 ألفاً و574 مريضاً بالعيادات الخارجية، و14 ألفاً و99 مريضاً بالاستقبال والطواري، وإجراء عمليات جراحية لـ 152 مريضاً.

وتابع: كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 153 مريضاً من مرضى الغسيل الكلوي بواقع 1865 جلسة، وإجراء أشعة عادية لـ 1958 مريضاً وأخرى تليفزيونية لـ 993 مريضاً، فضلاً عن إجراء أشعة مقطعية لـ 653 مريضاً ورسم قلب لـ 507 مرضى، وإجراء تحاليل معملية لـ 7 آلاف مريض.

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