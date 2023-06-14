الفرقة القومية المسرحية تواصل تقديم عرض "هوس الأحلام"

تواصل الفرقة القومية المسرحية بقصر ثقافة المنيا تقديم فعاليات العرض المسرحي "هوس الأحلام"، على مسرح محافظة المنيا، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذى يختتم السبت المقبل ١٧ يونيو الحالي.

تتناول أحداث العرض فكرة راكب ينتظر محطة الوصول، وذلك بداخل محطة سكة حديد، وينتظر هذا الراكب قطارا لن يحضر أبدا، ويسافر في الأحلام ويجد أناسا ورحلة حياة ويعتقد أنه رآهم من قبل، ويتضح بعد ذلك أن هذا هوس.

يضع العرض المشاهد في عدة نقاط وعلامات استفهام للحياة، وهوس الأحلام سؤال يتردد على ألسنة المفكرين، وعلى لسان البطل، فهو جو نفسي في شكل أحلام، وتخاريف يختلط فيها الواقع بالخيال، وأسئلة تتطور لأسئلة أخرى بلا إجابات.

"هوس الأحلام" تأليف إبراهيم الحسيني، أشعار أشرف عتريس، ديكور وملابس د. سهير أبو العيون، مخرج مساعد ماهر بشري، إخراج أسامة طه. وتمثيل ياسر فؤاد، مجدي أبو زيد، محمد سمير الكردي، علي عبد الله، عبد الرحمن بخيت، عماد فتحي، عثمان محمد، ليلى قطب، ونخبة من الشباب.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم الناقد د. أحمد خليفة، الناقدة امل ممدوح، مهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، والعديد من الأدباء والمبدعين والإعلاميين، ومحبي الفنون من جمهور المنيا.

"هوس الأحلام" يقدم ضمن عروض المسرح بفرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الادارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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