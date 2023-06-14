"مصر للتميز الحكومي" تطلق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة لمياه الشرب

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فعاليات إطلاق جائزة التميز الداخلي بالشركة وتدريب سفراء التميز، وذلك على مستوى 25 خطا ساخنا لشركات المياه التابعة و 150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الورشة تضم نخبة من أفضل العناصر في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق التميز في اﻷداء المؤسسي بما ينعكس في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد رسلان أن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء أحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة لتتبلور هذا العام بالشراكة مع جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، لإطلاق جائزة التميز الداخلي في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن بما يعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، وفرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى اختيار مجالي الخط الساخن وخدمة العملاء، لتكون انطلاقة تطبيق الجائزة، وذلك باعتبارهما نقطتي الوصل الرئيسية بين الشركة والمواطن، ومقياسا لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، ومؤشر حقيقي عن جودة الخدمات المقدمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية أوضحت أ سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن إطلاق الجوائز الداخلية من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وشركاتها التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت سهى سعيد بمبادرة الشركة لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي واستعدادها الكامل لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق النظام على مستوى الجهات التابعة، كما استعرضت فئات الجائزة الوطنية" جائزة مصر للتميز الحكومي" ومراحلها المختلفة بداية من كتابة طلب الترشح وصولا الى اعلان النتائج وتكريم الفائزين. مشيرة الى المشاركة الفعالة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مدار الدورات الثلاث الماضية وتأهلها للفوز بعدد من الجوائز سواء على مستوى الفئات المؤسسية وكذلك الفردية.

من جانبه اوضح د أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية ان جائزة التميز الداخلي تهدف الى إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة، تعزيز روح الابتكار والابداع، نشر ثقافة الجودة والتميز، تشجيع المنافسة ،وبناء كوادر متميزة، تبنى معايير دولية عالمية فى مجال تميز الخدمات، تعزيز مبدأ رضا الموظفين. اضافة الى عرض محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية والتى تشمل محور تجربة المتعامل ومدى رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة، اضافة الي محاور التركيز على المتعاملين ،الربط الاستراتيجي والقيادة، والخدمات وقنوات تقديمها، وكفاءة الخدمة والابتكار، فضلًا عن تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة المعرفة.

وقال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة حريصة على تطبيق هذا المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.