"سى إن إن": مصرع أكثر من 200 شخص جراء غرق قارب في نيجيريا

أفادت تقارير بأن ما يزيد على 200 شخص لقوا مصرعهم في نيجيريا جراء غرق قارب كان يقل مواطنين عائدين من حفل زفاف في شمال البلاد، وأن هناك جهودًا مكثفة للبحث عن ناجين.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان، البريطانية، قال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، أجايي أوكاسانمي، إن القارب انقلب في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، على نهر النيجر في ولاية كوارا القريبة من ولاية النيجر المجاورة.

وتقول شبكة "سي إن إن"، إن هناك أنباء عن مصرع ما يزيد عن 200 شخص، بمن فيهم ضيوف حفل زفاف، في شمال وسط نيجيريا بعد انقلاب القارب، حسبما قال زعيم محلي، اليوم الثلاثاء.

قال عبد الجانا لوكبادا، وهو زعيم تقليدي في كبادا، في منطقة باتيجي في شمال وسط ولاية كوارا التي تقع على طول ضفاف نهر النيجر، لشبكة "CNN"، إن بعض ضيوف حفل الزفاف الذين تقطعت بهم السبل قد لجؤوا لعبور النهر من قرية إيجبوتي المجاورة في ولاية النيجر إلى كبادا مع قارب، بعد هطول أمطار غزيرة غمرت الطرق.

وقال لوكبادا إن القارب، الذي قيل إنه كان يحمل ما يصل إلى 300 شخص، انقلب بعد اصطدامه بجذع شجرة، عن الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وأضاف: "أقيمت مراسم زواج في قرية مجاورة... قرية إيجبوتي الواقعة على ضفاف نهر النيجر. تضاريس المجتمع رهيبة عندما تمطر. بعد الحفل، هطلت الأمطار، لذلك لم يتمكن من حضروا الدراجات النارية من ركوب الدراجات النارية خارج المجتمع. قرروا استخدام قارب كبير لنقل الناس من إجبوتي.

وتابع: "امتلأ القارب بما يصل إلى 300 شخص - ذكورًا وإناثًا من مجتمعات مختلفة. كان ذلك في وقت مبكر من يوم الاثنين بين الساعة 3:00 - 4:00 صباحًا. أثناء إبحارهم، اصطدم القارب بفرع شجرة مختبئًا في الماء وانقسم إلى قسمين.. كان حجم الماء مرتفعًا، لذا حمل الركاب بعيدًا.. علمت أن 53 شخصًا فقط قد هربوا. ويخشى أن يموت الباقون".

ووصف الزعيم المحلي الحادث بأنه "مأساة كبيرة" وأضاف "لقد فقدت أربعة من جيراني".

وصرح المتحدث باسم قيادة الشرطة في كوارا، أجايي أوكاسانمي، لـ "سي إن إن"، بأنه تم نشر فريق في المنطقة لإجراء "تقييم فوري لما حدث".

قال المتحدث باسم الحكومة، رافيو أجاكاي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حكومة ولاية كوارا تعاطفت مع أسر الضحايا، مضيفة أنها تراقب جهود الإنقاذ بحثًا عن ناجين.