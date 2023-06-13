عايدة نصيف تشيد بتأكيد الرئيس على دعم مصر لأمن واستقرار العراق

قالت الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، عضو البرلمان الدولى، أن استقبال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع في القاهرة يزيد من تنمية العلاقات بين «مصر والعراق» في جميع المجالات، لافته الى أن تلك الزيارة هي الثانية من نوعها منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات التجارية والسياحية ،والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين .

وثمنت عضو البرلمان الدولى ، متانة العلاقات بين «القاهرة وبغداد» قائلة:" هذا ليس بجديد على العلاقات المصرية العراقية اذ تضرب هذه العلاقات بجذورها منذ زمن بعيد ..فقد تميزت العلاقات بين البلدين بالقوة الأصالة التى نمت من العلاقة بين حضارة مصر الفرعونية وحضارة بلاد الرافدين (العراق)"

وتابعت ظهرت صلابة العلاقة في التأثيرات المتبادلة بين الحضارتين ، وصور التفاعل المختلفة بالاضافة الى انه منذ استقلال البلدين عن الاحتلال البريطانى أقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل جيد ، بالإضافة إلى أنهما كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية فى منتصف اربعينات القرن الماضى.

وأشارت نصيف، في بيان لها إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والتبادل التجاري الذي بين البلدين ، لافته ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقى بحثاً تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات عدة بينها التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

واشادت بتأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات، قائلة: مصر دائما فى قلب الوطن العربى وداعمة للتعاون مع الدول الشقيقة وتلك منهجيتها الثابتة حيث استطاع الرئيس السيسى ان يضع مصر منذ تولية قيادة البلاد على الخريطة الدولية والإقليمية والعربية .