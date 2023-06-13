عماد جابر رئيسا لقطاع الناشئين بإنبي خلفا لإمام محمدين

كلف أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي عماد جابر برئاسة قطاع الناشئين خلفاً لامام محمدين واعتماد مجلس ادارة النادي البترولي التشكيل النهائي للقطاع والذى جاء على النحو التالي :

ونجح امام محمدين طوال فترة تولية المهمة في تصعيد العديد من النجوم للفريق الاول وساهم بخبراته في اكتشاف عدد كبير من اللاعبين الذين اصبحوا نجوم في الدورى المصري امثال على لطفي حارس الاهلي الحالي وصلاح محمد ومحمود عبد المنعم كهربا وعمرو زكي لاعب إنبي والزمالك السابق وعبد العزيز توفيق لاعب الفريق البترولي السابق والعديد من نجوم الكرة المصرية