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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عماد جابر رئيسا لقطاع الناشئين بإنبي خلفا لإمام محمدين

عماد جابر
عماد جابر
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كلف أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي عماد جابر  برئاسة قطاع الناشئين خلفاً لامام محمدين واعتماد مجلس ادارة النادي البترولي التشكيل النهائي للقطاع والذى جاء على النحو التالي :

 

 

 

ونجح امام محمدين طوال فترة تولية المهمة في تصعيد العديد من النجوم للفريق الاول وساهم بخبراته في اكتشاف عدد كبير من اللاعبين الذين اصبحوا نجوم في الدورى المصري امثال على لطفي حارس الاهلي الحالي وصلاح محمد ومحمود عبد المنعم كهربا وعمرو زكي لاعب إنبي والزمالك السابق وعبد العزيز توفيق لاعب الفريق البترولي السابق والعديد من نجوم الكرة المصرية 

 

أيمن الشريعى إنبى عماد جابر عمرو زكي الزمالك على لطفي حارس الاهلي