رئيس توزيع كهرباء إسكندرية يتفقد أعمال تغذية الجامعة التكنولوجية

تفقد المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على مدار يومين أعمال تأمين التغذية الكهربائية للجامعة التكنولوجية والمدينة الأنتاجية ببرج العرب الجديدة والتي ستقام عليها فعاليات منتدى الشباب العالمي لهذا العام .

وقام بالإشراف على تجهيزات تأمين التغذية بمعرفة فرق صيانة الموزعات والشبكات والاختبارات والطوارئ.

ووجه الفقي تعليمات بالدفع بعدد (٢٨) ماكينة ديزل لتأمين التغذية الكهربائية بالإضافة للشبكة الكهربائية.

وتابع التجارب التي تمت لنقل التغذية من الديازل إلى الشبكة الكهربائية، وفي نهاية الجولة شكر العاملين القائمين على الجهد المبذول لتأمين التغذية الكهربائية.