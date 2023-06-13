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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يحتفل بطلعت محرم وطارق سليمان لحصولهم على الرخصة A .. صور

احتفالية خاصة لطلعت
احتفالية خاصة لطلعت محرم وسليمان في المقاولون
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب على تنظيم احتفالية خاصة للثنائي طلعت محرم مدرب الفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بعد حصولهما على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 


واحتفل الجهاز الفني بمحرم وسليمان على هامش تدريب الفريق الذي تم استئنافه اليوم بعد الحصول على راحة.
وأثنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على مدرب الفريق ومدرب حراس المرمى مؤكدا أن حصولهما على الرخصة التدريبية إضافة جيدة لمسيرتهما الناجحة ويأتي في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على استغلال كل الفرص لثقل الخبرات لكافة أعضاء الجهاز الفني الذي يضم مجموعة مختارة من أفضل الكوادر الكروية في مصر .


ووجه الكابتن شوقي غريب التحية للمدربين على حرصهما الدائم على مواكبة كل ما هو جديد والحصول على الرخصة A .
وأنهى طلعت محرم وطارق سليمان بنجاح فاعليات الرخصة A تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

المقاولون العرب شوقي غريب المهندس محمد عادل فتحي طارق سليمان احتفالية خاصة للثنائي طلعت محرم مدرب الفريق وطارق سليمان