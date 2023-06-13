وزارة العمل: ختام برامج تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالقليوبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، الدورات التدريبية التى تم تنظيمها على مهنة التفصيل والحياكة ، وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة ، والوحدة المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع من خلال البرامج التدريبية التي تنفذ بمركز التدريب المهني بالخانكة والوحدة المتنقلة تنفيذا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان "محافظ القليوبية" .

وأوضحت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرها للوزارة ، متابعة تنفيذ الدورات التدريبية المقدمة للشباب من الجنسين وتحت اشراف محمد عليان وكيل المديرية، والتى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة تنفيذا لأهداف الوزارة، حيث تم إتمام دورات تدريبية في مجال التفصيل والحياكة “بمركز التدريب المهني بالخانكة ، الوحدة المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر”.



وأضافت مدير المديرية أنه تم تخريج عدد 33 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، بواقع 15متدربة بمركز التدريب المهني بالخانكة ، وعدد 18 متدربة بالوحدة المتنقلة بقرية طحوريا ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإدارة التدريب المهني بالمديرية ، منوهة إلى بدء دورة تدريبية لبرنامج التفصيل والحياكة بالوحدة المتنقلة بقرية طحوريا ، ومركز التدريب المهني بالخانكة يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من حملة المؤهلات او بدونها بإدارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية او من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة .

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