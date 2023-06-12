ننشر خطة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت أبرز مواد القرار كالآتي:

أولاً_ يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

ثانياً_ تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

ثالثاً _ التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

رابعاً_ يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

خامساً_ يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح _ وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 6 / 2023 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.

سادساً : تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الحى المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

سابعًا_ تختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد إنتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الأثنين 26 / 6 / 2023 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله. كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.

ثامنًا_ مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ غلق للمحل لمدة ستون يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه.

تاسعًا_ تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي _وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

عاشرًا_ بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل:

1_الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

2_ تقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير دون إقامة شادر.

3_عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.

4_الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

5_ لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

6_ المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.

7_ توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

الحادي عشر_ بالنسبه لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل:

1_ الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

2_يجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أى مصدر للتلوث.

3_ يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.

4_ يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.

5_ الإلتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

6_ إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات.

7_ لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

8_ المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.

9_ توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.