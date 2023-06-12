الصناعات الغذائية: الإرادة القوية للرئيس قادرة على زيادة الاستثمار

أشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن الغرفة شاركت في جميع اللوائح التي اصدرتها الهيئة ومنها لائحة ( المبيدات والميكروبيولوجي والعقاقير ).

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح المهندس أشرف الجزايرلي ، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، بحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.

وقال الجزايرلي، فخورون بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والذي طالبت الغرفة وعملت عليه مجالس إدارتها علي مدار 17 عاما إيمانا بأنه الفرصة لرفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، مضيفاً هذه الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة بإذن الله علي أن تضع مصر علي مسار زيارة الاستثمار والنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

واكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وفي مجال زيادة الصادرات بالثقة في القطاع الخاص وبتطبيق آليات السوق الحر والتي من أهمها ( وجود سعر واحد للعملة وتوحيد الجهود لخلق فرص العمل وبناء مستقبل أفضل ).

وأشار الجزايرلي ، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي شرفت الغرفة بالمشاركة في اعداد المسودة الخاصة بها تعد الضمانة لتعزيز فرص الاستثمار المحلي، كذلك لابد أن يطمئن القطاع الخاص من وجود منافسة عادلة في الأسواق.