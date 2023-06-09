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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب يقتل صديقه بطعنات سكين فى مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شاب قتل صديقه بمدينة نصر.

 

كانت اجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بمدينة نصر ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة شاب ، مقتول بعدة طعنات وبعمل التحريات تبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم تطورت لمشادة كلامية أستل على إثرها المتهم سكين وطعن المجنى عليه ولاذا بالفرار ونجحت الاكمنة الأمنية فى ضبطه ، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

رجال مباحث القاهره مدينة نصر قتل أجهزة الأمن بالقاهرة