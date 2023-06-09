حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب ‏

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة الوداد ‏المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأضاف الشحات في تصريحات إعلامية له اليوم: «مباراة الإياب صعبة على الفريقين، بالنسبة ‏لنا كلاعبين لا نعاني من أي ضغوط، بل على العكس نحاول أن نبني على ما بدأناه في مباراة ‏الذهاب بالقاهرة، بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف».

وواصل لاعب الأهلي حديثه: «الحضور الجماهيري في مدرجات مركب محمد الخامس لن تشكل ‏عامل ضغط على الأهلي بل على العكس ستكون دافعًا قويًّا للفريق، وفريق الوداد هو الذي ‏سيتعرض لضغوط كبيرة خلال المباراة، لا سيما أنه يحتاج إلى التسجيل».‏

تطرق الشحات للحديث عن تعليمات مارسيل كولر، المدير الفني للاعبين، قائلًا: «كولر ‏تحدث معنا كثيرًا، وأكد لنا أن الفريق حقق الفوز في القاهرة، ويجب على الجميع أن يرفع يرأسه ‏ويعمل بكل قوة في مباراة العودة، لإكمال ما بدأناه في مباراة القاهرة وحصد اللقب الإفريقي».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة الإياب، في ‏نهائي دوري الأبطال وقدرتهم على حصد اللقب من المغرب، وإسعاد الجماهير.‏