حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب ‏

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف الشحات في تصريحات إعلامية له اليوم: «مباراة الإياب صعبة على الفريقين، بالنسبة لنا كلاعبين لا نعاني من أي ضغوط، بل على العكس نحاول أن نبني على ما بدأناه في مباراة الذهاب بالقاهرة، بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف».
وواصل لاعب الأهلي حديثه: «الحضور الجماهيري في مدرجات مركب محمد الخامس لن تشكل عامل ضغط على الأهلي بل على العكس ستكون دافعًا قويًّا للفريق، وفريق الوداد هو الذي سيتعرض لضغوط كبيرة خلال المباراة، لا سيما أنه يحتاج إلى التسجيل».
تطرق الشحات للحديث عن تعليمات مارسيل كولر، المدير الفني للاعبين، قائلًا: «كولر تحدث معنا كثيرًا، وأكد لنا أن الفريق حقق الفوز في القاهرة، ويجب على الجميع أن يرفع يرأسه ويعمل بكل قوة في مباراة العودة، لإكمال ما بدأناه في مباراة القاهرة وحصد اللقب الإفريقي».
واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة الإياب، في نهائي دوري الأبطال وقدرتهم على حصد اللقب من المغرب، وإسعاد الجماهير.