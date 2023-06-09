غدا.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة فاركو في كأس مصر

يعود فريق الكرة لأول بنادي الزمالك، للتدريبات غدًا السبت، استعدادًأ لمواجهة فاركو، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولى.

وتأهل الزمالك إلىدور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري، مساء الإثنين الماضي بمسابقة الدوري.

فاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.