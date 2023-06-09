مارسيل كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الطاقم المعاون له على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويجتمع كولر مع معاونيه لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق بدنيا وخططيا؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.