تقارير: انتعاش السفر الجوي ولندن في المقدمة خلال إبريل

أظهر أحدث تقرير عن حركة السفر الجوي لشهر أبريل 2023، والذي نشره المجلس الأوروبي للمطارات (ACI Europe)، أن حركة السفر اقتربت للغاية من مستويات ما قبل الوباء، مما يمثل تعافيًا كبيرًا في هذا العام، ونتيجة لذلك، خلال هذه الفترة، زادت حركة الركاب في شبكة المطارات الأوروبية بنسبة +21.1 % مقارنة بشهر أبريل 2022.

ووفقًا لأرقام ACI Europe، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، استقرت الأحجام في أبريل من هذا العام عند -7.6 % - وهو تحسن إضافي مقارنة بالربع الأول من عام 2023، الذي كان عند -10.6 %.

وخلال أبريل 2023، شهدت مطارات الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة في حركة المسافرين بنسبة +19.1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يمثل زيادة في الأحجام تصل إلى -8.1 % أقل من مستويات ما قبل الوباء.

ومن بين المطارات التي تجاوزت أحجامها قبل انتشار الوباء بنتائج جيدة ما يلي:

أيسلندا (+14.5 %)

قبرص (+11.9٪)

اليونان (+11٪)

البرتغال (+10.7 %)

بلغاريا (+8.7 %)

مالطا (+8.4 %)

أما بالنسبة للمطارات في سلوفينيا (-39.8 %) وألمانيا (-26.1 %) وسلوفاكيا (-25.9 %) والجمهورية التشيكية (-23.7 %)، فقد ظلت الأبعد عن الانتعاش الكامل.

وكان الأداء الممتاز لأكبر الأسواق مدفوعًا بالترفيه والشهرة المتزايدة لأسواق شركات النقل منخفضة التكلفة للغاية، حيث حققت مطارات في إسبانيا (+2.7 %) وإيطاليا (1 %) انتعاشًا كاملًا، تليها المملكة المتحدة (-9.3 %)، فرنسا (-12.8 %).

وفي الوقت نفسه، زادت حركة الركاب أيضًا في المطارات في بقية أوروبا بنسبة +35.3 % في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما أدى إلى أحجام تقل بنسبة -4.1 % فقط عن مستويات أبريل 2019.

وخلال أبريل من هذا العام، زادت حركة الركاب في المطارات الأوروبية الخمسة الرئيسية بنسبة +23.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. من ناحية أخرى، بقيت الأحجام أقل بنسبة -9.8 % من مستويات ما قبل الجائحة بسبب قدرة الناقل المركزي المنخفضة والتأثير المنخفض لإعادة فتح الصين.

وتصدر مطار هيثرو في لندن أكبر خمسة مطارات أوروبية في أبريل باستقبال 6.4 ملايين مسافر، ويُظهر هذا الرقم زيادة بنسبة +25.9 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وانخفاض بنسبة -5.9 % مقارنة بعام 2019.

وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية، بزيادة قدرها +34.3 % في حركة الركاب مقارنة بشهر أبريل 2022 و+10.8 % عن مستويات ما قبل الوباء، وتبعها Paris-CDG بنسبة +19.3 % مقارنة بأبريل 2022 و-15.5 % مقارنة بشهر أبريل 2019.

وسجل أمستردام-شيفول +15.6 % خلال أبريل 2022 أو -16 % عن فترة ما قبل الجائحة، بينما مدريد مع +20.6 % خلال أبريل 2019 أو -3.5 % عن فترة ما قبل الجائحة.