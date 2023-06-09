سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بها قطع بالأسلاك وبحوزتهم (سلاح أبيض).

بمناقشتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"وأقروا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" محبوس على ذمة إحدى القضايا "وتم ضبط الدراجة النارية".

وباستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.