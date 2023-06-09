ضبط مرتكبي وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إيهامهما بكونهما موظفى بخدمة عملاء بشركات وبنوك مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى "الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما.. وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين").

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهما وراء ارتكاب عدد 7 وقائع بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.