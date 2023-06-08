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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

2.2 مليار جنيه خسائر البورصة خلال أسبوع ومؤشرها الرئيسي يتراجع 0.07%

البورصة
البورصة
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خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى مع تراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.07%

 

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى البورصة عند مستوى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.2 مليار جنيه إلى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.7 مليار جنيه إلى 220.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 916 مليار جنيه إلى 910.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.


تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.
 

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