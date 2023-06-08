فيتوريا يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة غينيا

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، رسالة خاصة لتحفيز لاعبي الفراعنة، وذلك استعدادا لمباراة غينيا يوم ١٤ من الشهر الجاري في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

وكتب فيتوريا على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: "بالأمس كان يوم الإعلان عن قائمة المنتخب للتحديات القادمة، بالرغم من انزعاجي الشديد كما وضحت خلال المؤتمر للجميع بخصوص موعد مباراتنا القادمة وقلة الاحترام للاعبين ودولة بحجم مصر، أنا كلي ثقة في الجميع، الآن علينا التركيز على الأساسيين، وأن نكون في كأس الأمم الأفريقية كلما معا".

وكان فيتوريا أعلن أسماء قائمة المنتخب النهائية، أمس الأربعاء، استعدادا للسفر للمغرب لمواجهة غينيا.