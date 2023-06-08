الكشف عن رقم ماك أليستر مع ليفربول وسبب اختياره

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رقم قميص صفقته الجديدة أليكسيس ماك أليستر، بعد إتمام التعاقد معه رسميًا، قادمًا من برايتون أند هوف ألبيون.

وتعاقد ليفربول مع ماك أليستر بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية، ليكون اللاعب الأرجنتيني أول صفقات الريدز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية للموسم الجديد 2023-2024.

وبحسب النادي الإنجليزي، فإن ماك أليستر سيرتدي القميص رقم 10 في رحلته مع حمر الميرسيسايد، بعدما كان يرتدي هذا القميص، النجم السنغالي ساديو ماني، الذي رحل عن الفريق للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، صيف العام الماضي، ومن بعدها لم يرتد أي لاعب القميص رقم 10 منذ رحيل ماني، حتى جاء أليستر ليرتديه، بالرغم أنه لاعب خط وسط.

وظهر صاحب الـ24 عامًا بشكل مميز رفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي حصل عليها نجوم التانجو بقيادة ليونيل ميسي.

وكشف ماك أليستر عن سبب اختياره للقميص رقم 10 في ليفربول، وعدم اختيار رقم 8 كونه لاعب في خط الوسط.

وقال: «أعرف مدى أهمية الرقم 10 في كرة القدم، أتيحت لي الفرصة لأخذ الرقم 8 أيضًا، وهو رقم كبير بالنسبة لـ ليفربول بسبب ستيفن جيرارد بالطبع».

وأكد أليكسيس ماك أليستر: «لكنني قررت الحصول على رقم 10 لأنني استخدمته كثيرًا في الأرجنتين، في برايتون، منتخب تحت 23 عامًا أيضًا، إنه رقم أحبه حقًا ولهذا اخترته».