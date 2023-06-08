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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بالأميرية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى  تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" بالأميرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة (إطارات السيارات) بأسلوب الفك.
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "أجرة" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما (كوريك – 2 مفتاح – شنطة بداخلها عدة مفكات – 6 إطارات سيارات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما  12 واقعة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئى النية"- لأحدهما معلومات جنائية) وأمكن ضبطهما والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيل عصابي الاميرية سرقة إطارات السيارات