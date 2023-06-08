بسبب الحرائق.. عمدة مدينة نيويورك يدعو السكان لارتداء الأقنعة

حث عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، السكان المعرضين للخطر على ارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق، حيث يملأ الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكندية فضاء المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن آدامز قوله: "إذا كنت مسنا أو لديك مشاكل في القلب أو التنفس، فارتدِ قناعا عالي الجودة مثل N95 أو KN95 عند التواجد في الأماكن المفتوحة".

وأشارت الصحيفة إلى أن جودة الهواء في مدينة نيويورك مصنفة على أنها غير صحية، بالإضافة إلى ارتداء الأقنعة، تم نصح جميع المواطنين أيضًا بتقليل وقتهم في الخارج والبقاء في المنزل إن أمكن، إذ يحتوي دخان الحرائق الطبيعية على جزيئات تخترق عمق الرئتين وتسبب عددا من أمراض الجهاز التنفسي.

ووفقا للخبراء، سيغطي الضباب الدخاني مدينة نيويورك لعدة أيام أخرى، كما تم تسجيل مستويات خطيرة من تلوث الهواء في واشنطن.