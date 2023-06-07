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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتروجت يضم سارة عبدالعزيز من الأهلي لتدعيم تنس الطاولة

سارة الحاكم
سارة الحاكم
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أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت، عن التعاقد مع سارة عبد العزيز الحاكم من النادي الأهلي، لتدعيم فريقي تنس الطاولة للسيدات بالنادي البترولي، للمنافسة بشكل قوي على كافة البطولات في الموسم المقبل.

سارة الحاكم إحدى اللاعبات المميزات في تنس الطاولة رغم صغر سنها، فلقد حققت إنجازات كبيرة في الفترة الماضية، وتعتبر منافس قوي لهنا جودة لاعبة النادي الأهلي.

يذكر أن سارة الحاكم أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحقق بطولة العالم تحت ١٢ سنة، والتي أقيمت في الصين عام ٢٠١٥، وحصلت على المركز الأول في بطولة أفريقيا ٢٠١٩، التي أقيمت في غانا.

ويسعى نادي بتروجت إلى إبرام عدد من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة، ليظهر فريق السيدات بمستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال مركز متقدم وسط كبار اللعبة في مصر.

وكان فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة، حصد المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، بعد مباراة ماراثونية الذي توج باللقب في النهاية، وحل الفريق البترولي ثانيا، في ظهوره الأول بالدوري.

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