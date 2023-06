لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة تزور بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، لجنة تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا ، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي و التنمية المستدامة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بالجامعة.

تشكلت اللجنة من الدكتورة هند فروح أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بمركز بحوث الإسكان والبناء رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور طارق محمود عطية أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشروعات بمركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتور محمد نبيل عبد المجيد رئيس بحوث متفرغ بمركز البحوث الزراعية، والمهندس سماح صالح عبد الشافي مدير عام ومسئول التنمية المستدامة بمكتب وزير البيئة، والمهندس أمجد محمد الحويحى Head of Studies &Research and Testing Sector بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس إيهاب محمد فاروق General Manager of Testing بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى الوصول إلى أفضل جامعة مصرية خضراء من خلال قياس مدى التزام الجامعات المشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ، لافتاً إلى أن المسابقة تعتمد على عدد من المعايير من أهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة، ومعايير التعلم والبحث العلمي، و البنية التحتية للجامعة، ومعايير الطاقة والتغيير المناخي، و إدارة المخلفات، و إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، و جودة البيئة.

وقال الدكتور سامح المراغي، أن اللجنة قامت بزيارة عدد من المواقع بحرم الجامعة ومنها كلية الإعلام وكلية علوم الأرض، ومقر اتحاد الطلاب، ومستشفى الأورام ، ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، كما قامت اللجنة بزيارة المطبعة المركزية بشرق النيل ومعامل كلية الدراسات العليا ، ودار الضيافة.