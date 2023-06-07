نجم بوروسيا دورتموند ينتقل إلى ريال مدريد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه جود بيلينجهام رسميا لصفوف ريال مدريد الإسباني.

نجح نادي ريال مدريد في إنجاز صفقة جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل ريال مدريد الإسبانى لاتفاق مع دورتموند في الساعات الماضية، يقضي بانتقال الدولي الإنجليزي إلى صفوفه هذا الصيف.

وكشفت بعض التقارير أن الطرفين توصلا لاتفاق حول قيمة الصفقة، التي ستبلغ 100 مليون يورو، لتصبح أحد أغلى الصفقات بالنسبة للناديين.