ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 80.67%.
وجاءت الأسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالي:
- روان سعد محمد عبد اللطيف ادارة بنها.
- زياد محمد عبد الحي عفيفي ادارة بنها مدرسة الشهيد محمد حسين عمار الإعدادية بنين.
- رغده عبد الله إبراهيم يوسف بنها ميت العطار.
- كنزي هاني معروف سالم حسن بنها.
- نور رمضان عبد الرازق ابراهيم طوخ.
- سارة إبراهيم فتحي توفيق إبراهيم الخصوص
- ريم أحمد محمد فتحي طوخ
- ياسمين محمد عبد الجواد محمد صقر بنها
- روضة أيمن زكريا جبر بنها
- شمس ضياء عبد المطلب حامد عبد المطلب قليوب
- سندس محمد عبد اللطيف عبد العزيز الخصوص
- رقيه سعد أحمد محمد الخصوص
- مصطفى هاني صلاح الدين العبور
- ريتاج أحمد محمد محمد الخصوص
- أحمد حسن عبد الشافي سليمان راشد بنها
- زينه محمد صلاح محمد إبراهيم شبين القناطر
- كريم ياسر محمد مصطفى هاني صلاح الدين العبور
- ريتاج احمد محمد محمد الخصوص
- أحمد حسن عبد الشافي سليمان راشد بنها
- زينه محمد صلاح محمد ابراهيم شبين القناطر
- كريم ياسر محمد السيد.