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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظ  بنسبة نجاح 80.67%.

وجاءت الأسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالي:

  • روان سعد محمد عبد اللطيف ادارة بنها.
  • زياد محمد عبد الحي عفيفي ادارة بنها مدرسة الشهيد محمد حسين عمار الإعدادية بنين.
  • رغده عبد الله إبراهيم يوسف بنها ميت العطار.
  • كنزي هاني معروف سالم حسن بنها.
  • نور رمضان عبد الرازق ابراهيم طوخ.
  • سارة إبراهيم فتحي توفيق إبراهيم الخصوص
  • ريم أحمد محمد فتحي طوخ
  • ياسمين محمد عبد الجواد محمد صقر بنها
  • روضة أيمن زكريا جبر بنها
  • شمس ضياء عبد المطلب حامد عبد المطلب قليوب
  • سندس محمد عبد اللطيف عبد العزيز الخصوص
  • رقيه سعد أحمد محمد الخصوص
  • مصطفى هاني صلاح الدين العبور
  • ريتاج أحمد محمد محمد الخصوص
  • أحمد حسن عبد الشافي سليمان راشد بنها
  • زينه محمد صلاح محمد إبراهيم شبين القناطر
  • كريم ياسر محمد مصطفى هاني صلاح الدين العبور
  • ريتاج احمد محمد محمد الخصوص
  • أحمد حسن عبد الشافي سليمان راشد بنها
  • زينه محمد صلاح محمد ابراهيم شبين القناطر
  • كريم ياسر محمد السيد.
الشهادة الاعدادية أوائل الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الإعدادية