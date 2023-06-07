ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 80.67%.

وجاءت الأسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالي: