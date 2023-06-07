تنسيق 2023.. جامعة سيناء تعلن الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادات المعادلة

أعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، مع تخفيض في المصروفات تصل إلى 40% بفرع الجامعة بالعريش و30% بفرع الجامعة في القنطرة.



وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة بالقنطرة 80% و78% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية طب العلاج الطبيعي 75% بفرع الجامعة في القنطرة و73% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية الصيدلة 70% بفرع الجامعة في القنطرة و68% بفرع الجامعة في العريش.



وأضافت أن الحد الأدنى للتقديم في كلية الهندسة بفرع الجامعة في القنطرة 65% و63% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60% بفرع الجامعة في القنطرة وفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في باقي الكليات وهي الإعلام والإدارة 58% سواء في كليات الجامعة بفرعي القنطرة والعريش.



كانت جامعة سيناء، أعلنت فتح باب القبول المبكر للعام الجامعي المقبل للقيد بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بتخفيض 40% من المصروفات لطلاب فرع العريش و30% لطلاب فرع القنطرة.