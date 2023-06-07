مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر واقعة مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله في أحد المنازل وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول المدعو "ع ز" 35 سنة نجار مسلح جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

فانتقلت قوة أمنية وبسؤال أهلية أفادوا بأن المتوفى يعمل نجار مسلح وكان في عمله بأحد المنازل وسقط من الطابق الرابع في منور المنزل محل العمل وتم نقله لمستشفى شبين القناطر فى محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.