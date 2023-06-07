تعرف على أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7يونيو 2023

تباينت اسعار صرف العملات العربية والاجنبية ، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 وفق آخر تحديثات بالبنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

استقر سعر الدولار الامريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 ،

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري( اكبر البنوك الحكومية في مصر) 30.75 جنيه للشراء ، و30.85 جنيه للبيع

فيما سجل سعر الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

و سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 33.93 جنيه للشراء، 34.10 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري. 32.82 جنيه للشراء، و 33.04 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني ،، مقابل الحنيه المصري، بداية تداولات اليوم، حوالي 38.03 جنيه للشراء، و38.42 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الفرنك السويسري اليوم، مقابل الحنيه المصري عند 33.72 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

و عن اسعار صرف العملات العربية، مقابل الحنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء، واكثرها انتشارا واقبالا في مصر ( الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي ) فقد شهدت حالة من الاستقرار النسبي في البنوك المصرية اليوم.

استقر سعر الريال السعودي، بداية تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية، وسجل في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.28 جنيها للشراء، و 100.31 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم عند 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.39 جنيه للشراء، و 8.39 جنيه للبيع.