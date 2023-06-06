شوط أول سلبي بين فيوتشر وإنبي في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقى فيوتشر وإنبي، وذلك ضمن اللقاء الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب السلام.

ووقف لاعبي الفريقان والجهاز الفني وطاقم التحكيم دقيقة حداد قبل إنطلاق الشوط الأول، وذلك حدادا على الدكتور مصطفي الرفاعي مؤسس نادي إنبي والذى وافته المنية اليوم.

وقوف لاعبي الفريقين دقيقة حداد قبل المباراة

وخاض إنبي الشوط الأول بتشكيل يضم كل من، رضا السيد، أحمد يوسف، خالد رضا، رفيق كابو، مروان داوود، أحمد أوفا، أحمد العجوز، أحمد كالوشا، سيف الخشاب، أحمد عيد، أحمد نادر.

يدخل فيوتشر لقاء اليوم برصيد 54 نقطة وذلك في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري، من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 3 مباريات.

أما فريق إنبي فيأتي في المركز التاسع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 30 مباراة.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج بهم الفريق بدرع الدوري.