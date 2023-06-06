حسام داغر: «قدر ربنا ولطف بيا في الأزمة الصحية اللي مريت بيها»

طمأن الفنان حسام داغر محبيه على حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التى مر بها مؤخرًا؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا: "الحمدلله رب العالمين قدر ربنا و لطف بيا في الازمة الصحية الي مريت بيها اليومين الي فاتو و لولا فضل ربنا و تدخل فريق الاطباء الحمدلله و خرجت من العناية من وضع الحرج الي كنت فيه بشكر فريق الاطباء في مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت اشراف د احمد سمير نائب مدير المستشفي و بشكر دكتور اشرف زكي لمتابعته الوضع الي ان استقرت حالتي الحمدلله.

وأضاف: " بشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي؛ لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وانا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جمبي في المستشفى.

وتابع: "حابب أشكر وأطمن كل الناس اللي كلموني و اطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت أنا الحمدلله تحت الرعاية الطبيه في البيت و بحاول ارد علي كل الي بعتلي او اطمن عليا واحد واحد لان كلمه شكراً قليله حقيقي علي الي حسيت بيه من حب و اهتمام كبير مالي قلوبكم و دعوات الناس الكتير ليا بالشفا هي الي سرعت علاجي و عجلت بشفائي .. الحمدلله علي كل شيء "

يشار الى ان الفنان حسام داغر كان قد كتب أنه يمر بوعكة صحية، داعيا جمهوره عبر حسابه على موقع "فيس بوك" الى الدعاء لكل مريض بالشفاء، قائلا: «بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجة، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء».

كن قد شارك حسام داغر فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل حضرة العمدة بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.