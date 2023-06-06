صالون "حديث الأربعاء" يناقش المجموعة القصصية "الببلوماني الأخير"

يستضيف صالون "حديث الأربعاء" الذى ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، الكاتب شريف عبد المجيد ومناقشة مجموعته القصصية "الببلوماني الأخير"، فى السابعة مساء غد الأربعاء، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يناقش المجموعة الدكتور عادل ضرغام، أستاذ الأدب والنقد، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة بنى سويف.

يعد شريف عبد المجيد أحد أبرز كتاب فن القصة القصيرة فى جيل التسعينيات، ومن أبرز أعماله: "خدمات ما بعد البيع" و"تاكسى أبيض"، و"صولو الخليفة، و"الببلومانى الأخير"، كما حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة ساويرس فى القصة القصيرة عام 2008 عن المجموعة القصصية "خدمات ما بعد البيع"، وجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2012، وجائزة أفضل فيلم وثائقى بالمهرجان القومى للسينما عام 2015، وجائزة ساويرس عام 2021 عن مجموعته القصصية "صولو الخليفة"، يدير الصالون د. شهد مختار.