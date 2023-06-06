الرئيس الموريتاني يزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.

وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما اصطحبهم في جولة بالمتحف تعرفوا خلالها على مبنى الاستقبال، والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمسرح المكشوف، والمصبغة الأثرية الفريدة التي يعود تاريخها إلي العصر الفاطمي.

كما حرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء الرئيس الموريتاني كتالوج المومياوات الملكية، التي تعد أيقونة معروضات المتحف.

ثم أجروا جولة بالقاعات المختلفة بالمتحف، اصطحبهم خلالها الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف، حيث شاهدوا قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا مفصلًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وفي نهاية الجولة، أعرب الرئيس الموريتاني عن امتنانه لحسن الاستقبال خلال الزيارة، وبالغ سعادته بهذه الزيارة والتعرف عن قرب على هذا الصرح العظيم الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به، وما تحكيه عن تاريخ مصر العريق على مر العصور .

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