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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس المجلس الأوروبي يلقي باللائمة على روسيا في انفجار سد "نوفا كاخوفكا"

رئيس المجلس الأوروبي،
رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل
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ألقى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم /الثلاثاء/ باللائمة على روسيا في انفجار سد نوفا كاخوفكا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "مصدوم من الهجوم غير المسبوق على سد نوفا كاخوفكا" مشيرا إلى أنه من الواضح أن تدمير البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وسيتم محاسبة روسيا ووكلائها.

وأكد ميشيل أنه ستتم مناقشة هذا الحادث في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة في (بروكسل) حيث سيتم اقتراح تقديم المزيد من المساعدات للمناطق التي غمرتها الفيضانات.. مضيفا "مواساتي لجميع العائلات في أوكرانيا التي تأثرت من هذه الكارثة".

رئيس المجلس الأوروبي روسيا سد نوفا كاخوفكا