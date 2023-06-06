"تدمير السدود".. استراتيجية جديدة للحرب بين روسيا وأوكرانيا

لجأت الأطراف الروسية والأوكرانية إلى استخدام استراتيجية جديدة من نوعها لإنهاك الخصم تتمثل في تفجير السدود المائية، والتي كان أخرها انهيار وتفجير سد "نوفا كاخوفكا" الواقع في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، فيما صاحب ذلك انهيار "سد خيرسون".

ولجأ الجانب الأوكراني إلى محاولة حل تلك المشكلة بإجلاء السكان في عدة مناطق، بعد تضرر منازل المواطنين جراء الحرب من ناحية وجراء انهيار السدود المائية من ناحية أخرى.

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تدمير كبير في سد "نوفا كاخوفكا"، حيث اتهمت القوات الروسية نظيرتها الأوكرانية باستهداف السد الواقع في مناطق سيطرة روسيا، حيث أكد حاكم منطقة خيرسون أن القوات الأوكرانية استهدفت السد جراء قصف أوكراني، كما تم تدمير 4 توربينات في محطة نوفا كاخوفكا جنوب اوكرانيا.

وكشف إعلام روسي عن ارتفاع منسوب المياة لما يزيد عن 10 أمتار جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا، كما أكد حاكم الإقليم إن السلطات عملت على إجلاء ما يزيد عن 80 تجمع سكني تأثرت بتدمير السد بعد أن غمرت المياة المدينة بأكملها.

كما اتهمت إعلام أوكراني الجانب الروسي بتعمد تفجير السد، علمًا بأن أثار التدمير لن تطال إلا مدنًا أوكرانيا، حيث ترغب روسيا في إنهاك الجانب الأوكراني ومنعه من الوصول إلى منطقة خيرسون التي باتت تحت سيطرتها مؤخرًا.

وبالتزامن مع تبادل الاتهامات بين الجانبين، أعلنت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن السد تم استهدافه من قاذفة صواريخ أوكرانية من طراز "أولخا"، فيما أكد إعلام أوكراني أن السد استهدفته روسيا بقذائف الطيران من أجل تعمد خلق كارثة في تلك المنطقة.