الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: رمال وأمطار رعدية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا استقرارا في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن سنبدأ من الغد التأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار والتي قد تكون رعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى” ، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس سيكون ذروة التقلبات الجوية وستصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مع وجود منخفض خماسيني، مشيرة إلى أن الرياح ستكون سرعتها من 30 إلى 40 كيلو على الساعة.

كما تابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، انه من المتوقع انخفاض الرؤية الافقية مع الرمال المثارة بالإضافة إلى أن السحب ستكون منخفضة وسيؤدي ذلك لسقوط أمطار رعدية في بعض الأماكن وهذا الطقس سيستمر حتى يوم الجمعة القادمة.