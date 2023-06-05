محافظ قنا يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة «حقك تنظمي»

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بمقر وحدة صحة المركز الأوروبي بمدينة قنا، والتي تنفذها مديرية الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير تنظيم الأسرة بالمديرية .

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة التنشيطية يتم تنفيذها علي مرحلتين، المرحلة الأولي بدأت أمس الأحد وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة في الادارات الصحية بمراكز ( قنا – الوقف – دشنا – أبوتشت )، مشيرا إلي أن اليوم الأول تم خلاله تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ٣٤٦٧ سيدة منهن ٣٤٩ سيدة من المنتفعات الجدد، وتم صرف ٢٢٨٦ وسيلة تنظيم أسرة متنوعة ، مضيفا أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلي 15 يونيو الجارى في الادارات الصحية بمراكز ( نجع حمادي – فرشوط – قوص – قفط - نقادة ) .

وأضاف الداودي أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا ، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وكذلك توعية المنتفعات بإختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات ، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.

وأكد الداودي أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة، ولذلك فقد أولت الدولة اهتمامًا كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتى كان لها دور هام في زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة في محافظة قنا.