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الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و 50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 323 شاحنة و 10 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر  ثلاث  سفن وهي  بوسيدون اكسبريس، امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و 345 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى ايلة ، بريدج  وسينا. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2540 راكب بموانيها .
 

- هيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري