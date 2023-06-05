أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و 50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 323 شاحنة و 10 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و 345 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى ايلة ، بريدج وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2540 راكب بموانيها .
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تداول 10 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و 50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 323 شاحنة و 10 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و 50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 323 شاحنة و 10 سيارة .