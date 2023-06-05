الجزائر والعراق توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العدالة الدستورية

وقعت الجزائر والعراق على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمحكمة العليا العراقية فى مجال العدالة الدستورية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، أمس الأحد، لرئيس المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق، جاسم محمد عبود، الذى يقوم على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبحسب بيان المحكمة الدستورية الجزائرية، أشاد الطرفان ب"عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين"، وأكدا على ضرورة توطيدها في شتى المجالات.