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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة خلال مشاركته بمؤتمر العمل الدولي بجنيف
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شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم الأحد ،في فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ فعالياتها صباح غدا الاثنين ،بقصر الأمم المتحدة بجنيف،بحضور 5000 مشارك يمثلون 187 دولة حول العالم من الحكومات،وأصحاب الأعمال،و العمال ،وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين،وممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب ،حيث يترأس الوزير شحاتة وفد مصر الثلاثي من " الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في هذا "المؤتمر الدولي" الذي يناقش تحديات عالم العمل ،وتقرير بشأن "النهوض بالعدالة الاجتماعية".

اتفق المجتمعون في هذا الاجتماع العربي السنوي الذي دعا إليه السيد  فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي ،وإلقاء كلمة بإسمها في الجلسات العامة،وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية،ومنها لجنة التنسيق و "الصياغة" المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة ،كما اتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع "الحق الفلسطيني" ،وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل ،تزامنا مع انعقاد "المؤتمر الدولي "،وايضا دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.

وقال الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية أن مصر مساندة لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل الدولية بشأن قضايا العمل ،لطرح رؤيتهم الموحدة في كافة القضايا، التحديات ،والتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية لمواجهة تلك التحديات..وعن القضية الفلسطينية قال"الوزير شحاتة "أن  مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.

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