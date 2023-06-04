جامعة الوادي الجديد تدخل تصنيف التايمز البريطاني لأول مرة ضمن 4 جامعات مصرية

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إدراج جامعة الوادي الجديد في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدام لعام 2023 لأول مرة، ضمن عدد من الجامعات مصرية؛ وهي جامعات سوهاج، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة سفنكس.

وأكد طنطاوي، اهتمام الجامعة بتحسين ترتيبها في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقتها الدولة المصرية مارس 2023 واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية.

ولفت إلى، اهتمام جامعة الوادي الجديد بالدخول في عدد من التصنيفات الدولية لتزيد من قدرة الجامعة على المنافسة العالمية حيث إن دخول التصنيفات الدولية يساهم في تحسين السمعة العالمية للجامعة ، وجذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية ،فضلا عن زيادة فرص خريجي الجامعة في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وزيادة فرص شباب الباحثين في الحصول على منح للدراسات العليا بالخارج. وأوضح سيادته أن نتائج هذا العام جاءت انعكاسًا للمجهود المبذول من فريق التصنيف بجامعة الوادي الجديد والذي ترأسه الدكتور أحمد فاروق .

والجدير بالذكر ان جامعة الوادي الجديد جاءت ضمن فئة جامعات بدر، وبنى سويف، ومصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وبورسعيد، وجنوب الوادي في المرتبة 801 – 1000 من إجمالي 1591 جامعة عالمية و36 جامعة مصرية.

كما حققت الجامعة نقاط مضيئة في العديد من الأهداف ومنها الهدف الثاني المتعلق بـ (القضاء التام على الجوع)، حصلت جامعة الوادي الجديد وجامعات عين شمس، وأسيوط، وكفر الشيخ، والمنصورة، وجنوب الوادي على الترتيب 201-300 عالمياً. كما تم إدراج الجامعة في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، محققة الترتيب 201.