أبرزهم شيكابالا وعواد.. غيابات الزمالك أمام الاتحاد في الدوري

يغيب عن فريق الزمالك، أكثر من لاعب مؤثر في لقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك كل من، شيكابالا ومحمد عواد ومحمد عبدالشافي وحاتم سكر ومحمود الونش ويوسف أسامة نبيه ومحمود شبانة وأشرف روقا وسامسون أكينولا لأسباب متنوعة ما بين الإصابة والفنية .

وتضم قائمة الزمالك للقاء الاتحاد كل من :

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد مصطفي"زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات .

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء الغد في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة .